邊個最快成為萬億美元富豪？6年後有答案

「億萬富豪」(billionaire)就聽得多，6年後料會有「萬億富豪」(trillionaire)出現！究竟哪個富豪最快達標？據軟件評測網站Comparisun分析，若亞馬遜(美股：AMZN)行政總裁兼始創人貝索斯(Jeff Bezos)的個人財富繼續以目前的速度增長，可能在2026年成為首位財富突破1萬億美元的富翁，屆時他將是62歲。

其實1萬億美元(約7.8萬億港元)究竟是怎樣的概念呢？數字上是「1」後有12個「0」；全球市值最大的上市企業蘋果公司(美股：AAPL)近期市值約1.6萬億美元，亞馬遜則約1.5萬億美元；港股於6月底的總市值為逾37萬億港元，換言之1萬億美元便相當於港股總市值的逾兩成！

Comparisun本次的報告，是在《福布斯》全球富豪榜之中選出首25名富豪，計算他們過去5年的財富平均每年增長幅度來對未來作出預測，只得11名富豪有機會在有生之年變成萬億富豪。

當中，以美國的富豪佔六名最多，中國次之佔三名，印度和法國裔富豪各佔一名。以行業計算，絕大部分從事電商、資訊科技等新興行業，佔七名；一名從事電腦銷售；另外，從事房地產、能源、奢侈品牌各佔一名。

●亞馬遜貝索斯 有望最快上榜

亞馬遜舵手貝索斯去年中因爆出婚外情，與結婚25年的妻子麥肯齊離婚，後者獲得價值383億美元(約2,987億港元)亞馬遜股票。

當時有報道指出，麥肯齊同意把股東投票權交回貝索斯，令他保留12%的亞馬遜股份，當時價值逾1,000億美元(逾7,800億港元)，保住他的全球首富地位。

報告說他的財富在過去5年以年均34%的速度增長，有望成為首位萬億美元富翁，但要留意的是，報告以去年9月16日及以前的數據為基準，未有考慮到近期因為新冠肺炎導致各大電商股價上升。亞馬遜本年初以來股價累積上升逾六成，貝索斯的身家自然水漲船高。

●騰訊馬化騰 身家「疫」市冠內地

值得留意的是，恒大、阿里及騰訊股價年初以來分別上升16%、12%和37%，市值分別為3,355億元、4.9萬億元及4.9萬億元。

據胡潤研究院今年4月發布之《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》顯示，馬化騰身家期內雖然縮水7%至2,900億元人民幣，卻首度成為該榜的中國首富，與馬雲家族並列首位。許家印身家則縮21%至1,860億元人民幣，排第四位。

●Fb朱克伯格 登榜料僅51歲

值得留意的是，有望成為最年輕的萬億富豪，將很有機會是Facebook(美股：fb)始創人朱克伯格。據Comparisun估計，他有機會在2036年成為第七位萬億富豪，屆時他才51歲。事實上，Facebook股價更於今年6月23日創新高，收市破頂價242.24美元較3月低位升逾6成，今年內股價亦升逾半成。若果公司盈利及股價表現再以目前步伐增長，「朱仔」可以五十出頭之齡就成為超級富豪！

●印度首富安巴尼 受惠Fb入股

印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)的身家早前因為國際油價急瀉而大縮水，可是朱克伯格的Fb於4月時以57億美元，入股安巴尼旗下公司Jio Platforms，刺激該公司的母企信實工業股價急升。

安巴尼4月時身家有492億美元(約3,837.6億港元)，再度成為亞洲首富，全球排名第17位。本次Comparisun報告他排第5位，預料2033年進身萬億富豪，屆時他將達75歲。

●奢侈品商伯納德 勢成最年長巨富

至於年紀較大的萬億富豪，預料為路易威登集團(LVMH)創辦人及主席伯納德(Bernard Arnault)，他是Comparisun本次榜單上唯一一個法國人，涉足行業也是本次唯一一個奢侈品牌。市場預料他的身家將會在2033年突破萬億美元，屆時將會是84歲。

至於其他有機會成為萬億富豪的人，尚有微軟(美股：MSFT)前行政總裁保曼(Steve Ballmer)、戴爾電腦的創辦人Michael Dell、Google的兩位始創人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)，他們預計分別在2040年、2043年、2051年、2051年成為萬億富豪，屆時他們分別為83歲、78歲、77歲和77歲。

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