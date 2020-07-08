【專家點評】王昕媛：「轉融通」改例為兩融鬆綁

證金公司7月3日發布關於修改《轉融通業務保證金管理實施細則(試行)》(簡稱《保證金細則》)及《轉融通業務合同》(簡稱《合同》)的通知，取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制。

甚麼是轉融通？就是證金公司為證券公司開展融資融券(俗稱兩融)業務提供資金及股票。同時，證券公司要付予證金公司保證金。那麼證金公司哪裏來的資金和股票？一般來說，證金公司從銀行、保險、貨幣市場融入資金，或者從券商、基金、保險公司融入股票。所以，轉融通業務的意義是幫助券商融資，另亦可幫助閒置的長期資金(保險、基金)把手中的股票拿出去做融券業務。可以認為，是一種提升市場流動性的做法。

這次取消了「證券公司保證金超過100%的時候，可以申請提取超出部分的保證金」，修改為「證券公司的保證金比例超過其保證金比例檔次時，可以申請提取超出部分的保證金」。兩者變化是，取消了100%的規定。

量化來看，A股市場2019年轉融通規模1,000億，假設證券公司的準備金比例上年是30%，今年因為評級提升，券商的保證金比例變為20%，那麼變相當然降低10%，這個10%資金就是券商可以提取的資金，總量規模在幾十億元的量。雖然量不大，但也是一個非常積極的信號，可緩解券商發展兩融業務的資金壓力。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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