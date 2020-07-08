【專家點評】陳錦興：邊隻內需股最值博？

統一去年全年業績不俗，股東應佔溢利13.66億元(人民幣‧下同)，按年增長32.68%，期內收益220.2億元，按年上升1.14%。主要得益於「湯達人」生活麵以及「統一阿薩姆奶茶」收益持續增長，以及由於原物料價格下降、中國政府減稅降費優惠政策以及集團持續優化產品結構。

此外，由於該公司產品為民生消費品，側重中低端消費市場，貿易戰對其營運影響不大，加上中國自四月開始實施降稅減費措施，料會進一步利好內需消費股。現時食品市場競爭激烈，投資者需要注意消費市場情況、國內政策及原材料價格變動。

統一企業中國現時市盈率約22倍，較同業有一定折讓，但其品牌一直佔據內地飲品市場的主導地位，現時隨着其經典產品銷售回暖，以及即食麵業務方面的潛在定價空間較大，料高估值持續，另外，其具備一定防守性，其派息穩健，往績股息率逾3厘。建議8港元吸納，較大阻力位為9.5元，向下止蝕為7.4元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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