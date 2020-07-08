中國經濟：要求金融機構將穩企業保就業作為工作重中之重

中國人民銀行聯合中銀保監在北京召開金融支持穩企業保就業工作座談會，會議要求，各金融機構要把支持穩企業保就業作為當前和今後一段時期工作的重中之重。

會議指出，各金融機構要把握好信貸投放節奏，與市場主體實際需求保持一致，確保信貸資金平穩投向實體經濟。要着力提升小微金融服務能力，完善內部轉移定價、分支行綜合績效考核權重等激勵機制，加強金融科技運用，提高風險評估能力。要落實盡職免責要求，讓基層行和業務人員真正敢貸、願貸、能貸、會貸。

同時，要落實有扶有控的差異化信貸政策，重點支持製造業、戰略性新興產業等，提高製造業中長期貸款佔比。要落實好中小微企業貸款延期還本付息政策，對普惠小微貸款要應延盡延。要加大小微企業信用貸款支持力度，注重審核第一還款來源，豐富信用貸款產品體系，提高信用貸款發放效率。

會議強調，各金融機構要從講政治的高度認識金融與經濟的共生共榮關系，切實做好穩企業保就業工作。要提高服務質效，合理讓利，減少收費，確保直達實體經濟的政策工具落地見效。要積極運用互聯網、大數據等技術，創新服務方式，加大對「兩新一重」，特別是製造業、國際產業鏈企業，以及科技、綠色、養老家政等民生服務業的金融支持。要堅持穩中求進工作總基調，注重在穩增長的基礎上防風險，守住風險底線。要加強組織領導，轉變作風，制訂明確時間表、路線圖，壓實工作責任，完成工作任務。

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