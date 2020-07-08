【專家點評】沈振盈：恒指25800料有支持

踏入7月份，港股大幅波動，上周「七一」假期歸來，大市連升3日，升幅逾2,000點，升勢凌厲，升幅驚人，淡友被殺個措手不及。市場的評論及情緒，亦突然之間作出180度的改變，從上周初擔心「港區國安法」會帶來利淡影響，到昨日一面倒相信「牛市重臨」。

當然，牛熊市周期的改變，是要從很多方面的準則去作判斷，並不能簡單化地用條「250天線」或從低位回升20%，就已經定性為牛市重臨。雖然筆者認為現時仍未有足夠因素去肯定牛市來臨，但昨日的高開低走，只是因為升得急而回落而已，短期大市仍會是大型上落市格局，指數支持位25,800及25,500水平。

然而，筆者對「維穩」的說法只是半信半疑，不敢完全苟同。皆因騰訊及港交所兩股，確實是有其本身的利好因素，不是單純為托市而升。若純是中央托市維穩，利用政策消息，托高內銀、內險及石油股，不是來得更加容易嗎？騰訊之升，可參考美股的情況，納指不斷創新高，反映其實是資金的投資取向，集中火力流向新經濟，而捨棄傳統的經濟股，與維穩無關。至於港交所，就更加與維穏無關，主要是基本因素及盈利前景的吸引力。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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