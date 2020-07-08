人民幣速遞：中間價漲至7.02　兌每百港元報90.64

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0207，較上日上調103點子，連升兩日。

離岸人民幣(CNH)兌每美元處7.0247；每百港元兌90.64元人民幣。

美匯指數報97.003。

CNH上日兌美元曾短暫突破7算關，其後回軟，分析師對人民幣前景看法存在分歧。

摩根大通預計人民幣兌每美元今年年內將在6.95至7.2的範圍內波動，假設中美第一階段貿易協議完好，年底匯率料在7.1水平。雖然近期債市和股市的資金流入似乎支持人民幣，但股息派發相關的資金流動可能對人民幣造成短期壓力。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong則稱，美國大選前中美關稅戰的風險降低，將為人民幣升值鋪平道路，將人民幣1年匯率預測，自兌每美元6.95調升至6.8。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626