港股兩萬六關爭持　騰訊創新高　滙豐港鐵捱沽

港股升逾300點後一度倒跌過百點，恒生指數暫升約30點，於兩萬六關爭持。國企指數漲近百點，主板成交530億港元。

滙豐控股領跌，股價挫3%，低見37.45元。友邦保險跌近1%，合共拖低恒指近百點。港鐵發盈警，股價曾挫3.6%，低見40.6元。

騰訊保持強勢，股價曾創531.5元新高，暫升1.8%報525.5元。美團點評倒升1%；小米集團漲逾3%。阿里巴巴曾升0.8%，暫回暫企232元水平。

香港交易所都逆市做好，暫升1.2%報352.2元。A股暢旺，內險股有追捧，中國人壽及中國平安漲1.7%及1.5%。

憂慮新冠肺炎爆發第三波疫情，地產股受壓。信和置業、九龍倉置業、新鴻基地產跌1.6%至2.7%；恒基地產跌1%；長實及領展跌0.6%。

【09:20】蒙牛漲近3% 工行發力

道指期貨反彈近百點，港股開市向好。恒生指數升102點或0.4%，報26,078點，重上兩萬六關。國企指數高開84點或0.8%，報10,684點。

藍籌股個別發展，蒙牛乳業升2.8%表現最佳，新世界發展升2.2%緊隨其後。吉利汽車跌2%，是表現最差藍籌。

納指中止升勢，大型科網股普遍回軟。騰訊跌0.1%報515.5港元；阿里巴巴跌0.6%報231元；美團點評跌1.1%報183元；京東集團跌2%；小米集團逆市升0.7%。

其他重磅藍籌方面，工商銀行及中國平安升1.5%及1.4%合力撐市；中國移動升1%；香港交易所升0.6%；友邦保險及建設銀行升0.1%。滙豐控股偏軟，股價開市跌0.4%。

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