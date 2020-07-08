A股快報：兩市個別發展　融資餘額增264億人幣

內地股市個別發展，滬綜指低開7點或0.23%，報3,337點；深成指高開6點或0.05%，報13,170點；創業板指高開12點或0.48%，報2,603點。

營口港及大連港雙雙漲停，大連港擬以發行A股方式，換股吸收合併營口港，營口港將中止上市。

人民銀行不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0207，較上日上調103點子，連升兩日。

另外，截至周二(7日)，上交所融資餘額報6,404.91億元人民幣(下同)，按日增加129.34億元；深交所融資餘額報5,895.02億元，按日增加134.69億元；兩市合計12,299.93億元，按日增加264.03億元。

人民銀行聯合中銀保監在北京召開金融支持穩企業保就業工作座談會。會議要求，各金融機構要把支持穩企業保就業作為當前和今後一段時期工作的重中之重。要把握好信貸投放節奏，與市場主體實際需求保持一致，確保信貸資金平穩投向實體經濟。要着力提升小微金融服務能力，完善內部轉移定價、分支行綜合績效考核權重等激勵機制，加強金融科技運用，提高風險評估能力。

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