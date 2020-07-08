【專家點評】馮宏遠：亢奮者眾　限注短炒

踏入第三季，投資者對於亞洲經濟復甦仍然偏向樂觀，中國證金公司公布對《中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則(試行)》，取消券商轉融通業務保證金提取比例限制，此舉被視為放鬆證券商中國股市政策市重啟的信號，內險股及證券股狂飆，不少中資舊經濟股亦有炒作。

確實近期中國券商看法甚為一面倒，「政策牛市」之說琅琅上口，亢奮者眾，冷靜者則屬少數；另一方面散戶參與度亦明顯提升，中國亦出現「羅賓漢現象」，大量90後散戶要在網上排隊開戶，手機交易程式因太多人使用不勝負荷而崩潰停機，亦都反映無論美國、中國內地以至香港，散戶不約而同將資金投入股市。

令人擔心之處，當然是短期內股市或會趨向泡沫化，估值亦會上升至一般機構投資者不會沾手的地步，但從另外一個角度看，股市泡沫不見得在形成的第一天就爆破。不過，隨着愈來愈多中國散戶進入港股市場，港股單日轉向追漲殺跌的情況會更多，波幅亦會更大，投資者對注碼的運用亦要更為小心。

筆者傾向中國經濟復甦的論述有機會逐漸為市場所接受，加上北方熱錢持續湧入仍屬初期，中短線使用衍生工具取代重注持有股票，順勢而為，會較十上十落式短炒更為明智。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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