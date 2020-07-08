中國經濟：深化外商投資領域「放管服」改革重要舉措

中國商務部與市場監管總局近日聯合下發《商務部辦公廳市場監管總局辦公廳關於進一步完善外商投資信息報告制度加強和完善事中事後監管工作的通知》，就今年取消商務領域外資審批、備案後，如何落實外商投資信息報告制度向各地明確工作要求，旨在切實做好《外商投資法》及其條例實施工作，為穩住外貿外資基本盤提供數據支撐。

通知指出，做好外商投資信息報告工作，是全面落實《外商投資法》及其實施條例、抓好穩外資工作的重要保障，也是進一步深化外商投資領域「放管服」改革(簡政放權、放管結合、優化服務)的重要舉措，對於提升精準服務水平、持續優化營商環境、增強外資企業獲得感具有重要意義。各地要高度重視，主動作為，加強協作，確保外商投資信息報告製度得到有效實施。

通知要求，各地商務主管部門與市場監管部門要明確責任分工，建立完善溝通協調機制；加快推進系統改造，做好渠道保障，便利外國投資者、外商投資企業報送投資信息；加大宣傳工作力度，提升服務水平，多渠道、多方式開展宣傳解讀和答疑，確保信息報告主體知悉報送義務、了解報送流程。

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