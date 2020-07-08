中美金融戰：傳美國籲聯邦鐵路職工退休基金別投資中國

外媒報道，美國國家安全顧問奧布賴恩(Robert O'Brien)和白宮首席經濟顧問庫德洛就中國投資事宜致函聯邦鐵路職工退休基金(U.S. Railroad Retirement Board)，直指投資中國將會使退休員工置身於「不必要的經濟風險」，是在給那些「引發巨大國家安全和人道主義隱憂的」公司提供資金。

白宮官員表示，日益加大的地緣政治關係方面的不確定性，有可能引發制裁和抵制。

截至2018年底，聯邦鐵路職工退休基金管理下的資金規模為283億美元。

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