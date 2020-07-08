新股專輯：MBV開市挫45% 海普瑞微升
2020年07月08日 10:16
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周三(8日)有兩隻新股雙雙掛牌，上市前夕暗盤大插逾4成的MBV INTL(01957)，開市即「潛水」，報0.435港元，較招股價0.8元挫45.62%。至於內地藥企海普瑞藥業(09989)則開報18.46元，較招股價18.4元微升0.32%。
MBV INT是馬來西亞可印花服裝供應商，是次捲土重來超購22.5倍，認購一手中籤率65%。
海普瑞董事長李鋰表示，在港上市讓公司登上新的平台，將繼續專注在肝素全產業鏈發展及創新藥管線商業化。另外，亦會加強合同研發與製造外判(CMDO)業務，以建立藥品生產基地。
海普瑞超額認購68.21倍，認購一手中籤比率40%，申請10手才穩獲1手。
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