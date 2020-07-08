新股專輯：MBV開市挫45%　海普瑞微升

MBV INT是馬來西亞可印花服裝供應商，是次捲土重來超購22.5倍，認購一手中籤率65%。

海普瑞董事長李鋰表示，在港上市讓公司登上新的平台，將繼續專注在肝素全產業鏈發展及創新藥管線商業化。另外，亦會加強合同研發與製造外判(CMDO)業務，以建立藥品生產基地。

海普瑞超額認購68.21倍，認購一手中籤比率40%，申請10手才穩獲1手。

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