【港匯危機】分析：美削弱港聯匯制度不可能發生

美國據報考慮削弱香港聯繫匯率制度，外媒報道，金融服務公司AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes發表的報告指，這不僅是壞主意，而且不可能發生。

首先，美國直接針對聯繫匯率制度的行動可能會觸發中國的反制，包括拋售美國國債和股票資產。其次是此舉可能會破壞其他國家盯住美元的匯率制度，包括全球的美國盟友，尤其是中東國家。

他又認為，此舉會在以美元為基礎的全球金融生態中引發動盪，可能導致美國股票遭到拋售，這是白宮在11月美國總統大選之前不希望看到的。

財經媒體彭博引述知情人士稱，美國總統特朗普的一些高級顧問提出建議，透過打擊港元與美元之間的聯繫匯率制度，來回應中方在香港實施《港區國安法》。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626