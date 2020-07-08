【專家點評】麥嘉嘉：量寬利好金價　紐約期金升穿1800美元

環球央行偏寬鬆的貨幣政策，加上新冠肺炎疫情以至全球實體經濟前景仍面臨巨大不確定性下，均有助推高金價表現。資金流入金市避險，紐約期金升穿1,800美元。筆者此前多次建議投資者於投資組合配置黃金相關資產，疫情及央行大規模的刺激措施仍支撐金價，今年迄今，金價已經上漲逾18%。於ETF持續流入、美國聯儲局政策及新興市場需求改善等，料將使金價於較高區間內交易。

另外，恒指暫未能穩守250天線。離岸人民幣一度升穿7算水平，但其後回軟，拖累對人民幣敏感的內房股。儘管內房6月銷售數據回暖，但在近日內房普遍急升下，料已反映大部分營運數據上的利好因素，短期再突破向上機會不大。另一方面，金融股經過連日急升後普遍回落，而且未能重上3月中旬下跌前水平。筆者相信短期內，金融及地產等舊經濟板塊的基本因素仍然偏弱，盈利能力受到考驗，對於股價推動作用非常有限。因此，我們認為舊經濟板塊只存在反彈，投資者宜趁今次反彈浪完結之前減持該板塊持倉。

另一可留意板塊為物管板塊。物管股股價於6月份平均錄得負增長，同期恒指則上升約6.4%，表現跑輸大市。不過，由於業務對經濟周期具抗跌性，加上盈利增長前景可看高一線，物管板塊可望追落後。早前多隻物管股配股集資，短期內再向市場集資機會不大，料現水平股價已反映配股因素。投資者可留意具併購能力及資金壓力小的物管股。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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