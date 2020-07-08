【糧食危機】美國肉類工廠逾1.6萬人染疫　供應勢受阻

美國疾控中心發表報告指出，截至5月底，美國肉類工廠有16,233名工人中確診感染新冠肺炎疫情，其中86人死亡。

疾病預防與控制中心稱，許多因素可能也促進了目前病毒在社區的持續傳播。

事實上，長時間的密切接觸是肉類和禽類加工廠工人接觸病毒的風險增加的「顯著因素」之一，其他因素還有共用工作空間、交通和住所，以及與社區中其他工廠工人的接觸。

肉類加工廠是美國疫情最初爆發時受災最嚴重的行業之一，大量工人生病導致工廠被迫關閉，減少商店中牛肉、豬肉和雞肉的供應。

美國疾控中心獲得23個州239家工廠經過實驗室確診的新冠肺炎感染病例的數據。

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