新冠肺炎：中國食客回歸！新西蘭活龍蝦對華出口彈53%

新西蘭的活龍蝦出口正在強勁反彈。外媒報道，據奧克蘭國際機場數據，今年5月自新西蘭空運到中國的活龍蝦數量達到300噸以上，較去年同期增長53%。今年2月份，內地餐廳因新冠肺炎疫情關閉，新西蘭100多噸活龍蝦出口無門，被迫將部分活龍蝦放生。

奧克蘭機場航空商業總經理Scott Tasker指，新西蘭出口的龍蝦90%被空運到海外市場，目前大部分流向中國，中國的高端餐廳和酒店業對新鮮、高質量的食材非常賞識。

新西蘭希望中國的食品需求可帶動經濟復甦。中國是新西蘭最大的出口市場，截至5月底止一年，中國佔新西蘭出口的28%。

整體而言，由於航空公司繼續暫停客運航班，5月機場的國際貨運量按年下降35%，但由於貨運航班有所增加，貨運量按月提高了33%。

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