新冠肺炎：澳洲銀行擬再延長80萬客戶還款期

外電報道，有鑑於第二波疫情的威脅，部分大型澳洲銀行宣布，將80萬名推遲還款的客戶還款期再延長最多4個月。

澳洲銀行業協會在周三(8日)的電子郵件聲明中指，可以恢復還款的客戶必須在其6個月的延期日結束時償還貸款。因疫情而導致收入減少且財務持續困難的客戶，可在延期期結束時聯繫銀行，並在確實需要額外時間的情況下獲給予延期，選項包括延長貸款期限以及還息不還本。

經濟學家對此表示擔憂，澳洲面臨迫在眉睫的財政懸崖，主要的工資補貼計劃以及貸款延期計劃於9月底到期。財政部長Josh Frydenberg周三表示，政府將在7月23日發布其經濟和財政報告時，會公布新階段的目標及限時收入支援措施。

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