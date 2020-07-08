美國財赤飆升　專家警告美元明年底前或貶值35%

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)在電話會議時表示，美國聯邦政府財赤飆升下，令其財政狀況雪上加霜，將導致美元急劇貶值，造成金融巿場嚴重不穩。他預計美元在明年底前貶值約35%。

他指出，全球兩大經濟體--中國及美國的關係處於重大破裂的邊緣，將無可避免地由互相依存邁向經濟脫勾。不過，從中美貿易層面上看，美國存在龐大逆差，令美國本地儲蓄嚴重不足，加上美國聯邦政府財赤飆升下，令其財政狀況雪上加霜。這可能導致美元在明年底前貶值約35%。他呼籲中美兩國應了解事情的嚴重性，儘可能避免關係全面破裂，以免造成嚴峻的經濟和地緣政治後果。

他亦警告，除了預算赤字和經常收支逆差，美國的去全球化及保護主義等措施、抗疫手法備受抨擊以及種族問題所引發的社會動盪，均使美國形象受挫。自二次世界大戰以來，美國的霸權地位首度面臨嚴峻考驗，或加速美元下滑。

羅奇又指，全球經濟在新冠肺炎疫情爆發前僅增長2.9%，是自2009年金融海嘯以來最慢增速。當疲弱經濟遭受疫情打擊時便不堪一擊；加上中國佔全球國內生產總值(GDP)達19.7%，內地首季經濟停擺亦拖累全球經濟陷入衰退。

隨着部分國家重啟經濟活動，市場關注全球經濟以甚麼形態復甦。他認為，各國防疫措施愈嚴謹，對經濟的衝擊愈大。他預期全球經濟將呈現W形態，主要由於部分國家的防疫措施放寬，今年第三季至明年第一季有望出現第一輪反彈。惟全球疫情仍反覆，需求下降或導致衰退再次出現。

以中國為例，雖然經濟活動重啟，近月經濟數據表現理想，但刺激消費比重啟生產更為困難，尤其是對需要近距離接觸的行業來說，消費者信心不足，令經濟復甦緩慢。與此同時，美國各州對抗疫情及復原表現參差，經濟仍然脆弱，但美國政府卻嘗試在疫情未受控之際便放寬限制措施。假如美國未能強而有力地對抗疫症，疫情和經濟問題將可能持續更長的時間。

在疫情爆發期間，全球物資短缺，令部分國家憂慮供應鏈安全，因而將海外工廠回流美國境內，國內設置供應鏈的呼聲愈來愈高。他認為工廠大量回流只會增加生產成本，並轉嫁給消費者，而自二次世界大戰以後貿易高度自由化的趨勢可能逆轉。

至於香港前景，他認為過去一年的社會事件拖累經濟發展，但很多香港人都明白街頭抗爭的可持續性不大，寄望社會事件對香港長遠經濟的影響逐漸降低。

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