分析：三個理由解釋為何疫情擋不住股市牛氣…

財經傳媒彭博報道，僅僅幾個月前，有關新冠肺炎疫情增加的報道還總是導致股市惶惶不可終日。如今，一切都變了。現在，投資者好像對疫情的每日數字變得麻木。以周一(6日)為例，美國的確診病例累計總數接近300萬，但標普500指數卻連續第五天收高，創今年最長連漲記錄。周二(7日)，巴西總統冠狀病毒檢測陽性，但股市基本沒有反應。

這難以理解，尤其是每個數字背後都是一條人命、大量企業仍在垂死掙扎，但一些華爾街策略師表示，市場無動於衷並非沒有道理。「久病成醫」的交易員們不再關注確診病例的增加，而是專注於包括死亡率和住院率在內的數據，這些數據可能決定政府是重啟防疫封鎖還是力推經濟復甦。

報道引述Spectrum Management Group的管理合夥人Bob Phillips表示，只要感染死亡率有限，確診病例數字不一定是壞事。只要死亡率維持這個趨勢，投資者可以忍受這種病毒，預計我們能夠克服它，以及最糟糕的時候已經過去。

● 陽性率

Bespoke Investment Group的Paul Hickey認為，由於假期周末的檢測少，病毒陽性率可能會偏高。報告的冠狀病毒檢測量比前一周減少9%，是國殤日士紀念日前後下降24%以來的最大降幅。全國陽性率升高至少部分原因是獨立日假期。

Hickey在一份報告中寫道，獨立日假期使得檢測量大幅減少，導致陽性率激增(全國水平達到4月底以來最高)，但對住院率的影響很小。周一，住院率雖然依然高於1,000，但按周下降。Hickey預計本周檢測次數和新病例會反彈，從而使陽性率降低。他補充說，死亡率「目前仍然很低」。

● 低死亡率

LPL Financial的高級市場策略師Ryan Detrick一直在關注新增病例和病死率之間不斷擴大的差距。他在周一(6日)發布推特說，美國新冠肺炎新增病例的7天平均水平再創歷史新高，而死亡率創新低。Detrick又指，感染本會導致死亡，但尚未發生，這種分化可能是股票接近新高的一個重要原因。

● 重複計算

在Fundstrat Global Advisors的Tom Lee看來，有些事件可能會對市場產生重大影響。一是藥品或疫苗的開發。二是最近疫情重災區病例減少的可能性，標誌當前美國疫情的頂點。他把最近病例激增的佛羅里達、加州、亞利桑那和德克薩斯合稱為「F-CAT」州。他認為，每個州都有某些縣可以作為領先指標，並估計德薩斯州州有80%可能性已經過了高峰。同時，佛羅里達州實施了重複計算方法，意味着感染患者每次測試呈陽性都會算作一個新病例——即使該患者進行了多次檢測。

他又指出，每日死亡人數仍處於下降趨勢。儘管整個美國的病例數周以來一直在上升，但隨後並未出現全國範圍內住院和死亡人數激增的情況。這正在成為一種模式，「壞消息」甚至災難性消息的缺席導致市場普遍上行。

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