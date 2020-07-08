港元拆息︰1個月跌至0.39厘 創逾3年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.12357厘水平；1星期報0.24厘；與樓按相關的1個月跌穿0.4厘，至0.39厘，呈4連跌，並為2017年6月以來低位；3個月續降至0.67厘。

8/7/2020

隔夜 0.12357厘

1星期 0.24125厘

2星期 0.31089厘

1個月 0.39179厘

2個月 0.54554厘

3個月 0.67036厘

6個月 0.88536厘

12個月 1.13875厘

7/7/2020

隔夜 0.12321厘

1星期 0.25893厘

2星期 0.30685厘

1個月 0.41893厘

2個月 0.56768厘

3個月 0.70756厘

6個月 0.91506厘

12個月 1.18607厘

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