港元拆息︰1個月跌至0.39厘 創逾3年低
2020年07月08日 11:50
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.12357厘水平；1星期報0.24厘；與樓按相關的1個月跌穿0.4厘，至0.39厘，呈4連跌，並為2017年6月以來低位；3個月續降至0.67厘。
8/7/2020
隔夜 0.12357厘
1星期 0.24125厘
2星期 0.31089厘
1個月 0.39179厘
2個月 0.54554厘
3個月 0.67036厘
6個月 0.88536厘
12個月 1.13875厘
7/7/2020
隔夜 0.12321厘
1星期 0.25893厘
2星期 0.30685厘
1個月 0.41893厘
2個月 0.56768厘
3個月 0.70756厘
6個月 0.91506厘
12個月 1.18607厘
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