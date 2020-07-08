【大行報告】大摩上調內地股市預測　恒指睇兩萬八

摩根士丹利發表的研究報告指出，隨着收益可視性和流動性的提高，加上監管或政策支持，隨着交易量增長，中國股市牛市正在建立。該行提高了所有涵蓋指數的目標，並預計A股表現優於大市。

據該行最新的2021年6月目標，滬深300指數目標是5,360點(即潛在升幅15%)、MSCI中國指數是103點(潛在升幅8%)、恒生指數是28,000點(潛在升幅6%)、國企指數是11,510點(潛在升幅7%)。

該行對2020年和2021年的收入增長預測略有上升，升幅1至3個百分點，而指數目標上漲的推動力是假設有更高的估值。目前，該行預計滬深300和MSCI中國指數的12個月預期市盈率為14倍(​​均處於其5年平均水平的98%)。在新興/亞太(日本除外)框架內，該行仍然偏重中國。

報告認為，中國(在岸和離岸)市場在全球股票市場處於領先地位，估計會出現V形復甦。鑑於全球資產配置增加以及股票向新經濟方向的結構性轉變，全球新興市場投資者在中國股票中的減持頭寸一直在縮小(現在僅減持100個基點)。該行看到這種情況持續存在，因為中國相對宏觀經濟表現以及MSCI中國(以及愈來愈多的A股)向新經濟(消費、技術、通訊服務和醫療保健)的行業偏向。

該行預計，在監管支持和持續的市場改革推動下，A股受益於強勁的新基金發行和不斷增加的散戶投資者開戶。美元人民幣的預期邊際走弱軌迹，也支持優先選擇A股以緩解負面的平移效應。

不過，須注意若市場過熱，則可能導致監管收緊。該行專有的A股人氣指標顯示上周有史以來最大的一周漲幅，7月6日是其第三大日漲幅。但是，其當前65%的讀數仍低於2015年6月的水平。

此外，還須監視地緣政治風險和宏觀復甦的潛在破壞。該行重申，美中緊張局勢是最大的風險因素。即將在2020年11月舉行的美國總統大選以及最近在美國重新出現的新冠肺炎感染案例數量也可能增加複雜性。該行還將觀察中國和印度軍事僵局的最新動態，以及宏觀方面的不利天氣情況，第二波疫情等。

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