【高盛推介】滙豐逆市挫　低位博反彈留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周二(6月30日)起連升4日，累計升約9%。周二(7日)則回吐約1.7%。周三(8日)早段繼續下跌，並在開市期間即落後大市，早上低開約0.4%後跌幅擴大至逾2%，為藍籌股中其中一隻跌幅最深的股份。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金早前股價回吐時吸納認購證，在滙豐反彈時傾向已迅速沽出，短線部署。

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