中國飛鶴發盈喜　另否認沽空機構指控

另外，該公司發盈利預喜，相比去年同期，預期集團截至2020年6月30日止6個月的收入將大幅增長超過40%，該等增長主要得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長。

經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，董事會確認，除上文所披露者外，並不知悉任何必須公布以避免本公司證券出現虛假市場之任何資料或根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

該公司指，股東務須知悉，相關指控乃Blue Orca Capital之意見，其利益未必與股東之利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及其管理層之信心，並損害公司的聲譽。因此，股東應審慎對待相關指控。公司保留就該報告相關事宜採取法律措施之權利(包括提起訴訟的權利)。

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