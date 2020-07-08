【一注獨贏】「股神」巴菲特押重注在呢隻股票…

外電報道，「股神」巴菲特執掌的巴郡擁有大量的蘋果公司股票，由於蘋果公司(Apple)股價穩定上升，巴郡目前持有的Apple股票價值超過910億美元(折合約7,098億港元)，在巴郡2,140億美元(約1.66萬億港元)投資倉位中佔了43%。

巴菲特曾表示，分散投資是無知者的行為，對於知道自己在做甚麼的投資者來說，更是沒有意義的行為。巴菲特在長年投資生涯中專注少數產業，科技股向來非他所鍾愛，但持股資料反映股神顯然認為，若對自己的投資有充分了解，就可以重金押注。

巴郡共持有46隻股票，蘋果公司佔比第一，美國銀行為第二，如果從第三名之後加總起來，總合還不及蘋果持股，凸顯這家科技巨擘近來股價表現強勢。

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