【瑞通推介】焦點重回新經濟股　小米美團輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新增新型肺炎病例持續攀升，道指隔晚收報25,890點，跌396點或1.5%。

香港確診新冠肺炎疫情的個案增加，港股周二(7日)升至26,782點後反覆向下，收市跌363點或1.3%，報25,975點，結束4日升勢。周三(8日)早段曾反彈逾300點，逼近26,300點，惟其後倒跌，最多由高位回吐450點，低位見25,849點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1.8億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,200萬元，反映投資者對後市升跌看法不一。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,921點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

周三早段市場焦點有重回至新經濟股的迹象。阿里巴巴旗下1688推出5項措施撐外貿轉內銷，料3年內網上交易額過萬億元人民幣，加上獲券商唱好和染藍憧憬，阿里周二曾升至239元新高，大漲6%，市值一度突破5萬億元，收市仍逆市維持3.1%的升幅，報232.4元，連漲5個交易日。周三早段好淡爭持，守穩230元。超過7,000萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有555萬元淨流入。

美團點評獲券商上調目標價至214.2元，但在聯合創辦人兼高級副總裁王慧文減持影響下，美團過去兩日落後，周二早段曾考驗180元關支持，周三回升4%。周二其好倉淨流入逾2,200萬元。

小米集團早前四連升，累升近17%，周二回吐1%，未能企穩15元關口。周三早段最多升6%，高見15.76元。

資金周二早段續追捧舊經濟股，周二除淨的中國人壽，曾飆9.3%至21.15元，為今年1月下旬以來高位，但之後跟隨大市反覆向下，微跌0.2%收市，報19.3元，四連升告終。不過，股份自上月底14.8元起步，短短4個交易日累漲三成，14日RSI升至80超買水平。有券商上調國壽的目標價，指其為A股上漲的主要受益者，以及預期第二季保費和投資收入表現穩固。國壽周三早段漲逾4%，收復20元關口。周二有1,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有49萬元淨流入。

A股周一急漲後，周二僅微升。南方A50周二曾升逾2%至17.32元，創接近兩年半的高位，其後由升轉跌，以接近全日低位16.82元收市，跌近0.3%。周三早段回升逾1%，高位逼近17.2元。周二分別有306萬和10萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國海外公布，6月合約物業銷售金額575.61億元人民幣，按年增加32.3%，今年上半年累計按年升4.2%。股份周二收挫3.5%於26元，周三早段反彈逾1%，重返26.5元，其後靠穩於26元水平徘徊。周二有30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

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