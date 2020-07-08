【高盛推介】騰訊股價破頂　追蹤熱門條款購證

高盛(亞洲)有限責任公司：聯交所股權披露顯示，騰訊控股執行董事兼總裁劉熾平於上周二及上周五(6月30日及7月3日)，共減持50萬股，共套現約2.54億港元。然而減持消息仍無阻騰訊周三(7月8日)早段再創歷史新高，早上低開不足0.1%後隨即發力反彈，高見537.5元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧好倉，當中周一及周二(7月6及7日)分別共錄得約8,500萬及7,400萬元資金流入認購證及牛證，為同期最多資金流入的個股認股證及牛熊證相關資產。而熊證則於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約2,670萬元。

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