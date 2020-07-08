【港匯危機】顏劍文指美國打擊聯匯實傷自己

外媒報道指，美國有官員建議打擊香港聯繫匯率制度，或者限制香港銀行買入美元，以反制內地在港實施《港區國安法》。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，美國相關做法為「七傷拳」，即傷敵人，先傷自己，恐累及美元霸權地位，料實行的可能性較低。

顏直言，美國國境之外的地區願意使用美元，有助保持美元「一哥」地位，美國能從中受惠。尤其香港作為世界三大金融中心之一，在港金融機構眾多及美元使用量龐大，若美國貿然限制美元在港使用，將顯著損害美元流通性，甚至引來一連串金融市場震盪，對港美均造成負面影響，料美國會謹慎評估。

但退一步來說，顏指出，於操作上美國有權限制美資銀行與中港銀行進行業務往來，包括美元交易。另外，儘管環球銀行金融電信協會(SWIFT)不屬於美國管轄，但有不少美資大行為該機構的會員，美國或可透過相關銀行向SWIFT施壓，限制港元兌換美元。

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