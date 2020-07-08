中美科技戰：一旦跨國科技巨企撤港　預示金融中心玩完

財經媒體彭博報道，Facebook、Google，以及Twitter這3家被中國內地拒於門外的公司，眼下正走向「攤牌」時刻。有分析指出，大型科技企業這次的反應也可能會對香港未來的金融中心地位產生更廣泛影響，可能引發專業人士和企業的大規模撤離。

花旗私人銀行的前董事、目前在香港經營Port Shelter Investment Management的Richard Harris表示，不知道界限在哪裏，這威脅着許多商界人士。

事實上，近年來隨着市場的迅速發展，美國互聯網巨頭紛紛向中國傾斜，但到目前為止，幾乎沒有公司願意加入中國的審查框架。雖然Twitter和Facebook從未在中國內地有持續經營的業務，但Facebook行政總裁朱克伯格曾試探過中國，不過後來迫於監管審查和美國國內用戶的反對，最終放棄了計劃。例子說明外部因素一定程度上扼制了這些科技企業在中國開展業務的可行性。

香港中文大學法學教授Stuart Hargreaves表示，不認為中國內地的網絡防火牆會擴大到香港，至少中期內不會，防火牆意味着香港作為全球性城市，尤其是亞洲金融中心地位的終結。

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