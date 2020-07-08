【旅業寒冬】安永警告亞洲航空集團持續經營能力成疑

外電報道，審計師安永會計師事務所(Ernst＆Young)表示，由於新冠肺炎疫情的打擊，亞航集團(AirAsia Group)的持續經營能力可能會受到「嚴重懷疑」。

安永指出，截至2019年底，亞航的流動負債已經超過其流動資產18.4億馬來西亞元(約32億港元)，同年其虧損2.83億馬來西亞元(約5.1億港元)。今年以來疫情相關的旅行限制，更進一步打擊其財務業績和現金流量。在航空業低迷和承運人的財務狀況「存在重大不確定性」下，可能會對亞航的持續經營的能力產生重大懷疑。

亞航周一(6日)公布創紀錄的季度虧損8.038億馬來西亞元(約14.5億港元)，其行政總裁Tony Fernandes表示，這是自2001年開始以來該公司面臨最大的挑戰。該公司就可能導致追加投資的合資企業和合作進行談判，還申請了銀行貸款，並且正在權衡籌集資金的提議。

5月，南韓──SK集團表示正在審查購買亞航少量股份的提議。另有消息指，5月亞航向馬來西亞的銀行發出一份備忘錄，要求借貸10億馬來西亞元(約18億港元)。

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