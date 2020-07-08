【港匯危機】交易員質疑想法離奇 料特朗普不會傷人不利己

財經媒體彭博報道，美國總統特朗普的一些顧問建議削弱香港的聯繫匯率制，遭到交易員和分析師的滿臉質疑。他們表示，此舉不僅難以實施，在懲罰中國的同時還會傷害美國利益。

這想法是否會在特朗普政府得到重視，投資者的懷疑態度在周三(8日)市場上得到體現，港元仍在兌換保證區間的強端附近窄幅波動。港元12個月遠期點上升，表明對沖需求略微增加，但仍然遠不及5月份時的高峰。

港元風險逆轉指標(衡量期權市場交易員情緒的指標)也變化不大，說明與去年夏天抗議活動巔峰時期相比，聯繫匯率制被打破的可能性較低。

股市投資者消化這消息之際，恒生指數期貨有升幅，與該地區股票指數表現基本保持一致。

市場反應平淡還有一個原因，那就是香港金管局手握4,459億美元的外匯儲備，必要時會捍衛聯繫匯率制。香港政治動盪這一年，一項備受關注的香港外匯儲備充足性指標僅略有下降。

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