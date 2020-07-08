內地將向市場投放更多儲備凍豬肉 以遏制價格漲勢

財經媒體彭博報道，中國將向市場投放更多中央儲備凍豬肉，希望藉此遏制暫停多家國外生產商肉類產品進口後出現的豬肉價格上漲勢頭。

根據華商儲備商品管理中心發布的公告，中國將於周五(10日)向市場投放2萬噸豬肉。此前中國在6月23日也向市場投放了2萬噸豬肉。根據該中心的數據，本周再度投放後，今年迄今向市場投放的中央儲備凍豬肉總量將達到43萬噸。

繼中國因工廠員工和屠宰場新冠病例引發的擔憂，相繼暫停了20多家國外肉類加工廠的肉類進口後，6月份中國國內豬肉批發價飆漲16%，創出了去年10月以來的最大月度漲幅。南方洪水引發的非洲豬瘟蔓延恐慌，則更是讓情況變得雪上加霜。

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