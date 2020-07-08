世邦魏理仕：香港商舖價格全年料跌30%

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，今年上半年香港商業房地產市場錄得40宗逾1,000萬美元(約7,800萬港元)的交易，按年跌71%，涉及總投資額錄132億元，暫時佔2019年的全年投資額約18%，該數字亦為2009年以來的上半年新低。

據該行資料，今年上半年所有商業房地產的資本價值均錄得下跌，反映租金下調趨勢，其中商舖價格跌幅最大，上半年錄25%跌幅，全年則料錄30%跌幅。而甲級寫字樓也被看淡，上半年已下降19.6%，料全年跌20%至25%。至於工業物業由於具有重建價值，其資本價格在上半年僅跌5.9%，全年則料回落5%至10%。

商業物業租金走勢方面，該行指出，上半年核心區街舖租金挫15.2%，料全年將跌20%至25%。至於中環寫字樓租金上半年跌10.3%，全年料跌20%。

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