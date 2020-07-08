元朗禮修村住宅地盤招標放售　涉16幢洋房

第一太平戴維斯獲委任代理招標出售元朗禮修村丈量約份第120約地段第4041號住宅地盤，截標日期為2020年8月27日。該地盤單邊臨街，面積約41,366方呎，現址為一尚待完工之別墅項目，暫未獲發入伙紙，共提供16幢3層高洋房及1處私家會所，總樓面面積為約30,138方呎，總實用面積約27,113方呎。

別墅共有五種戶型，建築面積介乎1,829至2,222方呎，上蓋工程已於2017年12月完成，而內牆、內部裝修及安裝工程則有待完成。

第一太平戴維斯香港董事總經理及投資部主管袁志光指，該地盤距離元朗市中心及港鐵站僅需約5分鐘車程，加上交通配套日漸成熟，前景可看高一線。

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