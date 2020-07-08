新股專輯：傳泰格醫藥下周四在港進行上市聆訊
2020年07月08日 15:58
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醫療新股陸續有來！外媒報道，中國綜合生物製藥研發服務提供商泰格醫藥(300347.SZ)計劃下周四(16日)在港進行上市聆訊。早前傳集資額達10億美元(約78億港元)。美銀、海通國際、中信里昂、中金為聯席保薦人。
據初步招股文件，該公司2019年利潤9.74億元人民幣(下同)，按年增長48.78%；收入按年上升21.9%至28.03億元；研發開支1.24億元，按年增加40.92%。今年首季未經審核的股東應佔淨利潤為2.29億至2.73億元不等，按年增加約58至88%。
翻查資料，泰格醫藥2012年在深交所上市。基於深港通規定，香港中央結算有限公司作為境外投資者受託人，故為該公司第二大股東，持有15.87%股權。
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