港鐵海外有錢賺 去年派往外地人員數目增至223人

其中，過去5年港鐵來自內地及海外業務都錄得正利潤，2017至2019最近3年利潤分別達6.31億、5.6億、5.25億港元。

陳又指，港鐵公司在發展內地及海外業務時，員工絕大多數在當地聘用，而非由香港抽調擔任；過去5年，港鐵公司派往外地處理鐵路業務的人員數目由80人漸漸增加至逾200人，去年為223人，佔整體香港1.7萬名員工約1%。

這些外派員工涉及不同專業，包括工程、營運、維修、安全及質量、項目顧問等，主要職務為派駐內地或海外子公司或合營公司，支援當地鐵路建設、日常營運及維修工作，包括管理列車和機電系統(包括信號和其他系統)，以及監督開通後的營運、維修保養和更新。

為加強管理並確保公司持續以本地業務為本，政府指，港鐵公司為內地及海外的投資額定下風險管理指標。當中，內地的投資額不得超過公司股東應佔總權益的15%，而海外投資額則不得超過公司股東應佔總權益的5%。現時，港鐵公司內地及海外的投資額均未觸及上述總權益的上限。

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