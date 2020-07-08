【邊度搵？】666呎全海景單位獲成交　呎價僅3529元

忠誠拍賣今日(8日)舉行拍賣會，推出12個項目，其中最受注目為大嶼山澄碧邨13號屋低層Ｄ單位銀主盤，實用面積666方呎，開價僅120萬元，呎價僅約1,802元，物業獲多人極速承價超過20口，終搶高115萬元或96%，以235萬元拍出，成交呎價3,529元，拍賣全程歷時僅四分鐘。

據悉，上述物業吸引逾20組買家到場登記，新買家料為島內居民。而據現場情況，該拍賣會今日吸引大量買家到場，出席人數約60名。

澄碧邨位於大嶼山芝麻灣半島南端二浪灣沿岸，屬平房式豪宅，環境優美但缺乏交通及生活配套，住戶要靠屋邨渡輪出入長洲。

同場屯門康德花園第1座高層A單位銀主盤，實用面積480方呎，以開價460萬元拍出。灣仔謝斐道文石大廈天台A物業，屬住宅契，實用面積168方呎，另設平台65方呎，開價230萬元，以255萬元拍出。

至於同場小西灣藍灣半島第8座高層G單位連天台銀主盤，實用面積637方呎，設566方呎天台，開價980萬元，惟承價至1,150萬元後被收回。

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