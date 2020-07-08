【市後重點睇】港匯續強　現貨金曾見1800美元

2020年07月08日 16:11
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    美匯指數企96.87，離岸人民幣(CNH)處7.0192，港匯報7.7501，美元兌日圓處107.47，歐元報1.1287，英鎊見1.2544。金價曾觸及1,800美元。布油見43.06美元，紐油報40.57元。道指期貨上升64點。
    ●恒生指數在兩萬六關徘徊，收報26,129點，升153點或0.59%。國企指數收報10,748點，升147點或1.39%，主板成交1,961億港元。騰訊再創新高，收報543元，升5.23%。滙豐控股或成美國懲罰對象，逆市跌4.26%。https://bit.ly/38Dy8ec
    -中國飛鶴發盈喜，另否認沽空機構指控。
    -國泰航空股價受壓，再創09年金融海嘯後新低。
    -【大行報告】大摩上調中港股市預測，恒指最牛睇33,400點。https://bit.ly/38B4eah
    ●A股快報：三大股指收升1%至2%；滬綜指升1.74%，連升第7日。https://bit.ly/31QhVRo　
    ●亞洲股市：日股收跌176點，澳股挫1.5%。
    ●【一注獨贏】「股神」巴菲特押重注在呢隻股票... https://bit.ly/3edyzwB
    ●【糧食危機】美國肉類工廠逾1.6萬人染疫，供應勢受阻。
    ●新冠肺炎：
    -IMF料多國疫後需進行債務重組。
    -澳洲銀行擬再延長80萬客戶還款期。
    -中國食客回歸！新西蘭活龍蝦對華出口彈53%。
    -法國經濟今年料萎縮9%，疫情左右復甦步伐。
    ●惠譽：新加坡銀行下調評級壓力增加。
    ●【旅業寒冬】安永警告亞洲航空集團持續經營能力成疑。
    ●中美金融戰：傳美國籲聯邦鐵路職工退休基金別投資中國。
    ●中美科技戰：一旦跨國科技巨企撤港，預示金融中心玩完。
    ●美國財赤飆升，專家警告美元明年底前或貶值35%。
    ●中芯國際A股IPO獲566倍超額認購。
    ●分析：三個理由解釋為何疫情擋不住股市牛氣... https://bit.ly/38DTF69
    ●上海發放1,800萬人幣影院停業補貼，平均每家獲5萬。
    ●發改委支持符合條件交通領域民企科創板上市。
    ●新股熱潮：上半年內地企業來港上市集資額按年升37%。
    ●中國經濟：95家內地房企上半年融資籌逾7,000億元人幣。
    ●【港匯危機】
    -分析：美削弱港聯匯制度不可能發生。
    -顏劍文指美國打擊聯匯實傷自己。
    ●世邦魏理仕：香港商舖價格全年料跌30%。
    ●新盤動向：KOKO HILLS暫佔四成入票者欲購大單位。
    ●大嶼山澄碧邨搶高96%拍出，成交呎價3,529元。
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