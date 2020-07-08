【市後重點睇】港匯續強 現貨金曾見1800美元
2020年07月08日 16:11
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美匯指數企96.87，離岸人民幣(CNH)處7.0192，港匯報7.7501，美元兌日圓處107.47，歐元報1.1287，英鎊見1.2544。金價曾觸及1,800美元。布油見43.06美元，紐油報40.57元。道指期貨上升64點。
●恒生指數在兩萬六關徘徊，收報26,129點，升153點或0.59%。國企指數收報10,748點，升147點或1.39%，主板成交1,961億港元。騰訊再創新高，收報543元，升5.23%。滙豐控股或成美國懲罰對象，逆市跌4.26%。https://bit.ly/38Dy8ec
-中國飛鶴發盈喜，另否認沽空機構指控。
-國泰航空股價受壓，再創09年金融海嘯後新低。
-【大行報告】大摩上調中港股市預測，恒指最牛睇33,400點。https://bit.ly/38B4eah
●A股快報：三大股指收升1%至2%；滬綜指升1.74%，連升第7日。https://bit.ly/31QhVRo
●亞洲股市：日股收跌176點，澳股挫1.5%。
●【一注獨贏】「股神」巴菲特押重注在呢隻股票... https://bit.ly/3edyzwB
●【糧食危機】美國肉類工廠逾1.6萬人染疫，供應勢受阻。
●新冠肺炎：
-IMF料多國疫後需進行債務重組。
-澳洲銀行擬再延長80萬客戶還款期。
-中國食客回歸！新西蘭活龍蝦對華出口彈53%。
-法國經濟今年料萎縮9%，疫情左右復甦步伐。
●惠譽：新加坡銀行下調評級壓力增加。
●【旅業寒冬】安永警告亞洲航空集團持續經營能力成疑。
●中美金融戰：傳美國籲聯邦鐵路職工退休基金別投資中國。
●中美科技戰：一旦跨國科技巨企撤港，預示金融中心玩完。
●美國財赤飆升，專家警告美元明年底前或貶值35%。
●中芯國際A股IPO獲566倍超額認購。
●分析：三個理由解釋為何疫情擋不住股市牛氣... https://bit.ly/38DTF69
●上海發放1,800萬人幣影院停業補貼，平均每家獲5萬。
●發改委支持符合條件交通領域民企科創板上市。
●新股熱潮：上半年內地企業來港上市集資額按年升37%。
●中國經濟：95家內地房企上半年融資籌逾7,000億元人幣。
●【港匯危機】
-分析：美削弱港聯匯制度不可能發生。
-顏劍文指美國打擊聯匯實傷自己。
●世邦魏理仕：香港商舖價格全年料跌30%。
●新盤動向：KOKO HILLS暫佔四成入票者欲購大單位。
●大嶼山澄碧邨搶高96%拍出，成交呎價3,529元。
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