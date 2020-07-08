【市後重點睇】港匯續強 現貨金曾見1800美元

美匯指數企96.87，離岸人民幣(CNH)處7.0192，港匯報7.7501，美元兌日圓處107.47，歐元報1.1287，英鎊見1.2544。金價曾觸及1,800美元。布油見43.06美元，紐油報40.57元。道指期貨上升64點。

-中國飛鶴發盈喜，另否認沽空機構指控。

-國泰航空股價受壓，再創09年金融海嘯後新低。

●亞洲股市：日股收跌176點，澳股挫1.5%。

●【糧食危機】美國肉類工廠逾1.6萬人染疫，供應勢受阻。

●新冠肺炎：

-IMF料多國疫後需進行債務重組。

-澳洲銀行擬再延長80萬客戶還款期。

-中國食客回歸！新西蘭活龍蝦對華出口彈53%。

-法國經濟今年料萎縮9%，疫情左右復甦步伐。

●惠譽：新加坡銀行下調評級壓力增加。

●【旅業寒冬】安永警告亞洲航空集團持續經營能力成疑。

●中美金融戰：傳美國籲聯邦鐵路職工退休基金別投資中國。

●中美科技戰：一旦跨國科技巨企撤港，預示金融中心玩完。

●美國財赤飆升，專家警告美元明年底前或貶值35%。

●中芯國際A股IPO獲566倍超額認購。

●上海發放1,800萬人幣影院停業補貼，平均每家獲5萬。

●發改委支持符合條件交通領域民企科創板上市。

●新股熱潮：上半年內地企業來港上市集資額按年升37%。

●中國經濟：95家內地房企上半年融資籌逾7,000億元人幣。

●【港匯危機】

-分析：美削弱港聯匯制度不可能發生。

-顏劍文指美國打擊聯匯實傷自己。

●世邦魏理仕：香港商舖價格全年料跌30%。

●新盤動向：KOKO HILLS暫佔四成入票者欲購大單位。

●大嶼山澄碧邨搶高96%拍出，成交呎價3,529元。

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