【fb直播】港股升勢可持續？

2020年07月08日 16:25
  • 東網電視
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    資金繼續流入中港股市，港股周三(8日)收市重上二萬六關，升勢可持續？呢輪上望幾多？倉位點執先唔執輸？
    新經濟股ATMX依舊屬市場焦點！股王騰訊(00700)、美團點評(03690)、小米(01810)齊齊破頂，阿里巴巴(09988)亦逼近52周高位、現價高追風險高唔高？
    投資者避險情緒升溫，紐約8月期金創自2011年9月以來收市新高！加上世界黃金協會預期，疫情持續將推動央行增購黃金，資金湧入金礦股及黃金ETF，邊隻股份最值博？
    消息指，中芯國際(00941)A股IPO超購565倍，中籤率僅0.21%！港價股價直逼40元，再上無難度？
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