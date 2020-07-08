惠譽料內地金融系統槓桿率趨穩　惟透明度問題愈益凸顯

國際評級機構惠譽認為，新冠肺炎疫情下名義國內生產總值(GDP)增速大幅放緩，將令2020年中國金融系統槓桿率升至歷史新高，但槓桿率上升應只是暫時現象。中國政府一直着力控制金融系統風險，近期加強較脆弱銀行資本水平的舉措亦釋放了正面信號，但2020年金融業的透明度問題可能愈益凸顯。

惠譽認為，由銀行主導的大規模信貸刺激不具備條件，因受銀行資本水平的嚴重制約。據其分析顯示，2020年惠譽調整後的存量社會融資規模(FATSF)與GDP的比率將增長18個百分點，至273%的新高。值得留意的是，FATSF不包括2019年12月起納入官方社會融資規模統計的國債和地方政府一般債券，以及2018年9月起納入該統計的地方政府專項債券。

2020年FATSF與GDP之比上升的主要原因將是，惠譽預計名義經濟增速將大幅放緩，同時料今年銀行的貸款增速將小幅上升。

惠譽又預期，內地2020年影子銀行(例如委託貸款和信託貸款)將繼續收縮，惟廣泛實施的貸款延期政策，以及國有企業貸款增長，可能降低金融機構的透明度，並令資產質量問題愈難識別。

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