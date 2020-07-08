【大行報告】大摩維持港鐵「減持」評級　目標價41元

摩根士丹利發表研究報告表示，港鐵無論經常性業務和營運數字都遜於該行預期，其中，港鐵料上半年經常性業務利潤按年跌73至92%。而近期本地新冠肺炎感染個案回升，或拖累該公司乘客量復甦。

該行又指，港鐵今年全年度的每股盈利有下行風險，其中，車資在下半年減20%，分別由港鐵和政府和自承擔一半，下半年亦缺少物業發展利潤。此外，沙中線管理費撥備13.7億元等都影響公司下半年盈利增長。該行維持港鐵「減持」投資評級，目標價41元。

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