就業嚴峻！CFA協會：42%亞太區受訪者料大量企業倒閉

全球投資管理專業人員協會CFA協會發表報告指，亞太區受訪者中有42%預計會有大量企業倒閉。另外，亞太區成員有42%透露，所屬機構正凍結招聘，更有13%指正縮減人手。香港情況更為嚴重，分別有49%及16%指所屬機構正凍結職位及縮減人手。

CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩指，訪問於4月時進行，當時新冠肺炎疫情已明顯的影響香港市場，不排除其他地區會有滯後反應，坦言香港金融市場競爭激烈，從業員應加強人裝備自己，以專業態度及誠信，與客戶建立長遠且良好的關係。

報告又顯示，有46%亞太區受訪者認為，中期經濟恢復呈「hockey-stick shaped(曲棍球棒形狀)」；U形復甦有32%；V形反彈僅9%。梁氏指，封關封城對經濟造成重大影響，就市場復甦而言，其會員對市場復甦的看法比較審慎。

另外，報告顯示，有36%亞太區會員認為企業會作出整合；39%認為會促使企業加快自動化。梁氏指，疫情令企業加快業務整合、自動化步伐，以節省開支。

值得留意的是，有35%亞太區受訪者認為應放寬監管，以鼓勵交易和增加流動性，反對則有41%。另有50%受訪表示，金融業的經濟困難可能會導致投資管理業界出現違反專業操守的情況，香港更高達55%。

梁氏指，市場一向是有危有機，風險一直存在，以2008年金融海嘯以來，監管當局亦做了許多工夫。

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