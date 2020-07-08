【邊度搵？】666呎全海景賣235萬　呢個屋苑業主爆料話...

忠誠拍賣周三(8日)舉行拍賣會，推出12個項目，其中最受注目為大嶼山澄碧邨13號屋低層D單位銀主盤，實用面積666方呎，開價僅120萬元，呎價僅約1,802元，物業獲多人極速承價超過20口，終搶高115萬元或96%，以235萬元拍出，成交呎價3,529元，拍賣全程歷時僅4分鐘。

澄碧邨單位新買家的一位不願上鏡的張姓朋友向傳媒透露，他自己也是該屋苑的業主，於3年前透過另一拍賣行，以355萬元購入一個面積1,240方呎的銀主無契單位，目前每個月也會有約1日至2日前往居住，當作度假之用。

他又指出，早前邀請新買家前往其住所參觀，令該買家對購入屋苑單位大感興趣，又表示該屋苑樓價大幅落後市區，樓價如同市區車位，坦言當「買嚟玩」。

對於周邊配套，他認為，該屋苑所在位置，交便也尚算方便，前往長洲購物只需要約20分鐘，去往中環也只需要1小時5分鐘。而屋苑提供光纖寬頻，故不會與外界斷絕連絡。

他又透露，該屋苑現時管理費分為三類，大單位每月約3,200元，中型及小型單位的管理費則分別為2,500及1,800元。

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