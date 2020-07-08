【今年最多】金管局向市場注資逾114億港元

港匯趨強，並再觸發7.75強方兌換保證，香港金融管埋局承接美元沽盤，向市場注入114.7億港元，金額為今年最高。銀行體系總結餘將於周五(10日)增加至1,605.96億港元。

值得留意的是，本周3個交易日內，金管局已5度出手捍衞聯匯制度，注資總額共289.7億港元。分析認為，港元匯價趨強主要由港股轉趨強勢帶動，因投資者紛將外幣轉為港元「炒股」，另市場料本地招股活動仍然陸續有來，進一步刺激資金需求，預計港匯或短期內再試7.75強方保證。

港匯持續強勢，並未受到聯匯制度的負面消息影響。此前財經媒體彭博引述消息人士稱，美國總統特朗普的一些高級顧問提出建議，透過打擊港元與美元之間的聯繫匯率制度，來回應中方在香港實施《港區國安法》。

然而，該建議面臨政府其他部門的強烈反對，他們擔心此舉只會傷害香港的銀行和美國自身，而不是中國。

分析同時看淡美國會否實際行動，東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，如果美國衝擊香港聯繫匯率，並大幅限制美元流通，是「殺敵一千、自損一千」的做法，因此舉將會衝擊美元地位，加快去美元化。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，若要有效衝擊香港聯匯制度，美國難以找到精準的打擊方法，或需透過凍結所有中港銀行甚至香港金管局，在美資銀行或聯儲局開設的結算戶口，限制有關機構買賣美元。然而，有關做法不只打擊聯匯制度，更會全面地限制美元在港流動，除造成金融災難，在港的美元資產亦無從處置，認為可能性偏低。

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