【港匯危機】外媒指香港金融市場捱過了重大考驗

財經媒體彭博報道，若以金融市場表現把脈香港作為國際金融中心的未來，那麼投資者沒有太多值得憂慮的。

港元聯繫匯率制成為了中美兩國鬥爭的新戰場，而香港股市和港元表現堅挺，或可作如上解讀。雖然川普政府加大威脅力度，但金融市場反應不大：港元兌美元接近強方兌換保證，恒生指數收市上漲0.6%。

據消息人士透露，美國總統特朗普的一些助手考慮採取措施削弱香港聯繫匯率制度，從而報復中國近期限制當地政治自由的舉動。消息人士表示，計劃尚未取得足夠的勢頭。香港實際上的中央銀行──香港金管局總裁先前表示，這種「末日」式的舉動可能破壞全球市場穩定、損害美元資產的吸引力，惟會適得其反。

即使港元聯繫匯率制近40年來大體完好無損，但這種制度瓦解的案例並不罕見，哪怕是認為港元未來面臨風險的想法，也可能促使資金流向其他幣種。幾十年來未曾收手的淡友也可能因此更有底氣。

聯繫匯率制的未來存疑，是中國政府的一大擔憂，自從5月底國安立法消息震驚全球之後，他們就在力圖支撐香港金融市場。自那以來，大約87億美元的內地資本通過上海和深圳的股市聯通機制湧入香港股市。中國企業的一輪上市潮也給予了額外的支持。

行動可謂是成功的，恒生指數5月對一項全球股指創出超過20年來的最大月度跌幅後，已經強勢重回牛市。港元需求之旺盛，使香港金管局自4月份以來賣出了751億港元，以免其升破強方兌換保證，僅周二(7日)一天就達到103億港元，仍未計周三(8日)逾114億港元。

香港金融市場幾乎沒有短期內傾覆的迹象。一個月期權顯示，恒指下跌對沖成本處於兩年多以來的最低水平。香港版VIX指數(即俗稱「恐慌指數」)周三下滑，顯示對沖股市的需求消退。

港元12個月遠期點(用來對沖其貶值的工具)周三僅上升19點子，至大約210，仍遠低於5月份創出的1999年以來新高768位。

不過，造就香港成功的幾大支柱前途難料，在可預見的將來恐將繼續威脅其全球金融樞紐的地位。被中國稱作「高懸利劍」的香港國安法，使人對新的時代深感困惑，令科技和金融公司重新思考在香港的未來。

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