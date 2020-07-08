維他奶家族後人羅琪茵增持思捷 轉做大股東

完成後，羅琪茵持股量由4.93%大增至12.89%，取代持股約11.22%的Total Market Limited，成為公司單一大股東。Total Market由邢李㷧三名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛分別持有33.33%權益。

思捷股價周三(8日)收報0.88元，雖然單日升4.7%，但年初至今仍累挫近44%。

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