維他奶家族後人羅琪茵增持思捷 轉做大股東
2020年07月08日 17:59
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(Getty Images圖片)
據聯交所股權披露權益顯示，著名資深投資者莊友堅太太、維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵以全資持有的North Point Talent公司名義，在上周五(3日)於場外增持1.5億股思捷環球(00330)股份，每股作價0.8029元，涉資約1.2億元。
完成後，羅琪茵持股量由4.93%大增至12.89%，取代持股約11.22%的Total Market Limited，成為公司單一大股東。Total Market由邢李㷧三名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛分別持有33.33%權益。
思捷股價周三(8日)收報0.88元，雖然單日升4.7%，但年初至今仍累挫近44%。
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