屯門工廈改建酒店設943間客房　有望成功闖關

再有工廈改裝與重建申請有望闖關成功，城市規劃委員會將於本周五(10日)審議兩宗同類個案，包括由資深投資者鄧成波家族持有的屯門東亞紗廠工業大廈，擬全幢改裝為酒店及寫字樓，提供943間客房。至於葵涌大連排道132至134號工廈，亦求要放寬密度全幢重建，規劃署均不予反對。

其中位於屯門河田街2號的東亞紗廠工業大廈，佔地約72,120方呎，現為樓高15層工業大廈，申請人計劃改建部分大廈外牆，並於頂層增設兩層，改裝後總樓面約466,456方呎，酒店部分佔約372,936方呎。

至於上述大運排道工廈，早前提出將地積比率放寬兩成至11.4倍，重建為1幢24層高新式工廈，總樓面約75,724方呎。

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