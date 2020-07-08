大難臨頭！克魯格曼：特朗普已輸掉「抗疫之戰」

外國傳媒報道，經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎克魯格曼本周在其《紐約時報》專欄撰文指出，美國已輸掉了「抗疫之戰」，與其說是文化因素，倒不如說是領導人的問題。

他認為，「抗疫之戰」的轉捩點在4月17日，當天特朗普鼓吹「解放明尼蘇達！」接下來是「解放密西根」和「解放維吉尼亞」。自此「抗疫之戰」就露出敗象，因為特朗普這樣做是宣告白宮支持示威群眾力促各州結束封鎖令。

於是到了6月第2周，亞歷桑納州新增確診病例飆升，德州也明顯急速上揚，但這兩州州長仍漠視暫停重啟的呼籲，堅稱疫情已控制了。6月16日《華爾街日報》還刊出副總統彭斯的文章，宣稱絕對不會湧現第二波疫情。

惟事實是，過去3周形勢變得十分嚴峻，亞歷桑納州和德州的醫院陷入危機，原因就是時機未到就重啟經濟！原因在在出於領導人身上，反封鎖抗疫示威活動許多是由保守派政治人物發動，部分與特朗普競選陣營有密切關係，且獲右翼富豪金主資助。

為何特朗普急着重啟經濟？克魯格曼直言，就是渴望在11月總統大選前交出就業大幅增長的成績表，以便宣稱經濟成功。不過，重啟策略或許將宣告失敗，因最新官方數據顯示，6月第2周後各經濟數據增長步伐已減緩，或甚至倒退，尤其是病例竄升的州份。

值得留意的是，克魯格曼早前已預言，由於相關失業救助即將在7月31日到期，「薪金保護計劃」經費亦已用盡(此計劃貸款給小企業，若他們不裁員，貸款即可轉化為補助款項，不必償還)，換言之，目前支撐經濟的「兩大救市支柱」即將消失！因此，他警告，若國會和白宮不在7月內速速行動加碼刺激，到夏末秋初，美國經濟形勢將很醜陋。

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