疫市商機！物流地產平台ESR旗下日本配送中心落成

ESR尼崎配送中心中約70%的物業空間已成功出租，主要是國際客戶。隨着新冠肺炎疫情蔓延，帶動電子商貿和相關業務。ESR指，配送中心位於日本主要物流網絡中心，鄰近大阪商業中心區、大型國家港口及國際機場，對服務日本市場具優勢。

該公司表示，將繼續於日本主要城市作出策略性投資，包括先進、現代化設施，以支持國際及當地租戶，滿足客戶需求。

截至2019年12月31日，集團日本業務的總資產管理規模升48%至77億美元，所持有的資產總建築面積約300萬平方米，並於東京圈及大阪圈持有數量最多的儲備開發項目。

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