【歷來最貴】中國移動56億奪沙田工業地　高市場估值上限49%

地政總署公布，沙田松頭下路與桂地街交界工業地以56億港元批出，中標財團為數據空間有限公司。以可建總樓面938,541方呎計算，每方呎樓面地價5,967元，較市場估值上限大幅高出約49.2%，為歷來最貴工業用地。

公司註冊處資料顯示，中標財團數據空間公司董事包括顧箭，為中國移動國際相關人士。

資料顯示，上述土地是超過20年最大規模工業用地，可作多項用途，包括工業、倉庫及附屬辦公室；亦可作洗衣、乾洗、汽車修理工場、貨物裝卸及貨運設施與實驗室。而資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、媒體設計及媒體製作，都是許可的用途。

按照出售章程規定，買方需自費在項目發展期內興建公眾停車場，提供305個車位，相關面積將納入總樓面內。而將來物業沒有拆售限制，但公眾停車場部分則要以整個出售。

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