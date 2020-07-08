嚴防2015年悲劇！中證監：258家非法場外配資名單曝光

場外配資死灰復燃？中國證監會發文稱，目前有不法機構或個人創建場外配資網站、手機應用程式(App)等平台，宣稱提供最高十多倍的炒股資金，以「您炒股、我出錢」、「槓桿炒股、盈利高」等作為噱頭，誘導投資者參與場外配資活動。經整理後，現將258家非法從事場外配資的平台及其營運機構名單予以集中曝光。

近日，各地證監局發布一批場外配資平台。所謂場外配資，即指融資融券以外、卻公開借錢炒股的配資行為。在2015年A股頻上高峰後，中證監及國家互聯網訊息辦公室曾先後出招圍剿場外配資，甚至聯同多個部委推出互聯網金融規管意見，隨即帶來市場震盪，大批P2P(個人對個人)網貸為主的高槓桿場外配資公司，相繼暫停配資業務。

中證監強調，持續推進打擊場外配資的違法行為常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。對場外配資活動，中證監將持續加大監測力度，積極調查處理，及時予以曝光；涉嫌犯罪則依法追究刑事責任。

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